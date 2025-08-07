Últimas "batallas" en La Voz Argentina: a qué hora es el reality este jueves y cómo sigue

La Voz Argentina sigue adelante “las batallas”,que siguen este jueves con más enfrentamientos entre participantes, mientras que se prepara para la llegada de los “Knockouts”.

Los fans del ciclo que conduce Nico Occhiato ahora pueden seguir disfrutando de las “batallas” también en el cierre de la semanal; es decir, de domingo a viernes con la nueva gala que sumo Telefe.

Mientras tanto, el programa sale este jueves al aire desde las 21:45 horas por Telefe, con nuevas “batallas”, que prometen más talento, emociones y sorpresas.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.