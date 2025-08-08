Maltrato animal: Iban en moto mientras tiraban con una cuerda a un caballo

Nuevamente una situación que muestra la vulnerabilidad que pasan algunos animales, en este caso la víctima de maltrato es un caballo.

En Avenida Paraguay, en inmediaciones al mercado Cofruthos tuvo lugar un hecho que nuevamente desató la problemática del maltrato animal, ya que en un video se ve como dos sujetos se trasladan en una motocicleta acarreando a un caballo con una cuerda.

El caballo a trote rápido intenta seguir el paso de quienes van cómodos arriba de una motocicleta, en una acción que estaría bajo lo que se considera maltrato, según establece la Ley Nacional 14.346 de protección animal, informó Defrentesalta.

No es la primera vez que se visibilizan casos de maltrato animal, que van de abandono hasta agresiones, no solo de caballos sino también de perros, entre otros.

Recordamos el caso del caballo en Metán, que tras ser expuesto a un trabajo excesivo y en malas condiciones de nutrición, se desplomó sobre la vía pública.