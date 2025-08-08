¡Felicidades! Hoy egresa la 1° promoción de quiroprácticos de Salta

¡Muchas felicidades! La Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de Salta (AFK Salta) celebra un logro histórico: la graduación de 27 profesionales en la primera Diplomatura en Ciencia, Arte y Filosofía Quiropráctica de la provincia.

Este egreso marca la culminación de un año y medio de intenso compromiso académico, con un recorrido que, según la presidenta de la AFK Salta, Lic. Liliana Pastor, "transformó a cada colega asociado". La diplomatura, una formación inédita para la región, estuvo a cargo del director DC Carlos Sbolci Pereyra, y los licenciados Carlos Cesar Navarro y David Daniel Pezzota.

La formación profesional, que tuvo una carga horaria de 780 horas cátedra, buscó no solo el dominio técnico y científico, sino también una profunda vocación de servicio. La disciplina de la quiropraxia requiere sensibilidad humana y pensamiento filosófico, pilares que fueron trabajados en cada jornada académica con la guía de prestigiosos profesionales en la materia.

La presidenta de la asociación destacó el impacto positivo que este logro tendrá en la salud de la provincia. "Desde nuestra gestión, sentimos el orgullo de haber alcanzado el objetivo de jerarquizar nuestra profesión y de anunciar la primera promoción de quiroprácticos de Salta", afirmó la Lic. Pastor, subrayando la visión y el compromiso de la organización para el crecimiento de la profesión, en declaraciones que replicó Cable a Tierra.

Además de la formación académica, los egresados compartieron momentos de camaradería y afianzaron su pasión por la vocación en el salón de la AFK Salta. Este espacio sirvió como punto de encuentro para intercambiar experiencias personales y humanas, fortaleciendo lazos entre los profesionales de la salud.

La ceremonia será este 8 de agosto en el Salón Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura, a las 21:00 horas.

"La quiropraxia llegó a Salta para quedarse, y lo hará de la mano de profesionales altamente capacitados", concluyó Pastor. El evento de este viernes contará con la presencia de funcionarios del Gobierno de la Provincia, representantes de instituciones y otros invitados especiales, quienes se unirán a la celebración de este "logro colectivo".

¿Quiénes son los flamantes recibidos? Aquí está la nómina: