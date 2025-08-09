¿Vamos? La Copa Argentina llega a Salta

Este lunes 11 de agosto, a las 18, se realizará en la sede de la Liga Salteña de Fútbol —calle Martina Silva de Gurruchaga 639, entre Mitre y Balcarce— la presentación oficial del encuentro por los octavos de final de la Copa Argentina que tendrá como protagonistas a Atlético Tucumán y Newell’s Old Boys de Rosario.

El partido se jugará el miércoles 13 de agosto, a las 19.30, en el estadio Padre Ernesto Martearena. En la conferencia estarán presentes autoridades de la Agencia Provincial Salta Deportes, representantes de la organización de la Copa Argentina, personal de seguridad y dirigentes del ámbito futbolístico.

Durante la presentación se brindarán detalles sobre el operativo de seguridad, el esquema de venta de entradas y el cronograma de actividades de los equipos.

Atlético Tucumán arribará a la provincia el martes a las 17 por vía terrestre y se hospedará en el LS Hotel. Por su parte, Newell’s Old Boys llegará en vuelo el mismo día, a las 18.30, y se alojará en el Brizzo Hotel.

El árbitro designado para el encuentro es Ariel Penel, acompañado por los asistentes Diego Bonfa y José Castelli, mientras que el cuarto árbitro será el salteño Federico Benítez.