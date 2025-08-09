Domingo a puro fútbol en CNN Salta

Este fin de semana Juventud, Central y Gimnasia se medirán en una nueva fecha.

Como siempre el minuto a minuto de los equipos salteños se vive en El Show del Fútbol por CNN Salta 94.7 MHz.

La jornada arrancará a las 15:00 con la visita de Juventud Antoniana a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Contará con los relatos de Emanuel Montero y los comentarios de Martín López.

En el mismo horario dará inicio el minuto a minuto de la visita de Central Norte a Almirante Brown con los relatos de Rodrigo Ramos y los comentarios de Ángel Flores.

Por último, desde las 16:45 Ariel Vesga en los relatos, Sebastián Domínguez en los comentarios y Federico Roggerone con lo que suceda en el campo de juego, te llevarán el encuentro entre Gimnasia y Tiro y Los Andes.