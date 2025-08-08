Julieta Prandi se descompensó en pleno juicio y debió ser asistida

Este viernes se llevaban a cabo los alegatos en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana en el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal. La modelo tuvo que ser atendida por personal médico tras descompensarse.

Este viernes, el fiscal del juicio Cristian Fabio pidió 20 años de cárcel para Claudio Contardi y su inmediata detención. Por su parte, Javier Baños y Fernando Burlando, abogados de Prandi, solicitaron al Tribunal que se aplique la máxima pena: 50 años de prisión. En tanto, la defensa del imputado pidió su absolución o en caso de condena, una pena mínima.

La lectura de la resolución del juicio a Claudio Contardi será el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Los abogados de la modelo solicitaron la detención inmediata del empresario para que llegue a esa fecha en esa condición pero esto fue rechazado por la Justicia por lo que seguirá libre hasta la fecha donde se conocerá la sentencia.