Qué dijo Gustavo Yankelevich tras la muerte de su nieta Mila

La muerte de Mila causó un dolor imposible de sanar para toda la familia de Gustavo Yankelevich y Cris Morena. La nena, hija de Tomás Yankelevich, falleció en la tragedia de Miami Beach en medio de un campamento naútico.

Hasta el momento, ningún integrante de la familia se había expresado pero en las últimas horas los abuelos de la pequeña hablaron por primera vez. Fue en una publicación que hizo Valentín Yan, hijo de Romina, tras haber tenido una buena carrera en el AcpacTurCar2000.

El primero en comentar fue Gustavo Yankelevich, quien aseguró que vio la carrera con su hijo Tomás, el papá de Mila. “Nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia”, comenzó y siguió: “Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie”. “Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”, añadió hablándole a los fanáticos que lamentaron el fallecimiento de la nena de 7 años.

Cris Morena también se sumó a las felicitaciones y se refirió a la tragedia que los atraviesa. “Estamos con vos Valen, tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno”, sostuvo y continuó: “Lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y a pesar de todo siempre juntos. Una gran performance hoy, vamos con todo, muy felices por tu camino y apoyándote a fondo!!! Te amo”.

El cometario de Cris Morena a su nieto.

Valentín respondió a los dos mensajes de sus abuelos con corazones rojos, que representan el amor que se tienen. En tanto, los comentarios no tardaron en llamar la atención de todos los usuarios que siguen a la familia Yankelevich - Morena.