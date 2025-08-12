"Deberían darles un escarmiento": Repudio a jóvenes patoteras que humillaron a otra joven

Noticia de las últimas horas fue lo ocurrido en la localidad de El Quebrachal, desde donde se viralizó un video en las redes sociales, apreciándose la penosa escena en la que un grupo de adolescentes estaba humillando y denigrando a otra joven en la vía pública.

El video causó un gran repudio ya que mientras la obligan a arrodillarse, pedirles perdón y golpearla, hay otros menores que filman la situación y ríen a carcajadas. Sometida a humillaciones, se puede ver como el blanco de estas burlas y golpes no puede hacer más que quedar a merced de este pedido.

Obviamente, los salteños se expresaron en las redes sociales, no solo repudiando el nivel de violencia de estas adolescentes contra la joven, sino también apuntando a la falta de educación, de instrucción moral, valores y modales a estas salvajes, al igual que demandaron sanciones, castigos y que paguen lo que hicieron.

En los distintos posteos en las redes sociales donde se vio el video en cuestión, los salteños fueron contundentes. “Los padres de los agresores, tienen mucha responsabilidad en éste tipo de comportamiento de sus hijos. La educación comienza por casa”; “Hay que ir a buscarlos uno por uno atenderlos y darles una buena educación que al parecer no reciben en casa”; “Los padres de esas pequeñas lacras tienen que ir presos, ya que no educan a sus críos”, apuntaron algunos a la cuestión del hogar y la educación paterna.

Siguiendo la línea de la falta de educación, otros remarcaron lo imperioso de formarlas para corregir esas conductas salvajes y violentas. “Hay que darles una buena educada para que aprendan a no ser patoteras pónganse a estudiar a hacer algo con sus vidas”; “Deben ubicar a esos chicos y poner límites”, son expresiones que ejemplifican esta postura.

Otros fueron al extremo y apostaron a un castigo contra las agresoras, incluso afirmando que tomarían la cuestión en sus manos, aplicando justicia por manos propias. “Si fuese mi hija, a los demás les traigo el infierno a sus vidas”; “Si a mi nena le hacen eso, yo veo de resolver sin policía, sin justicia”; “Si le toca a mi hija se las hago pagar, las hago arrodillar pidiendo perdón, de la misma manera que sepan qué se siente”; “Deberían darle un escarmiento a esos malcriados”, subrayaron.

“Hay que encarcelar a los padres y a los mocosos”