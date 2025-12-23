Reforma laboral: Advierten que facilita despidos y profundiza la precarización

Mientras en el Congreso continúa el debate en torno al proyecto de Reforma Laboral enviado por el Gobierno, el Dr. Héctor Dondiz Villa, titular del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Salta, advirtió sobre los riesgos de precarización y la facilidad para los despidos que propone el texto.

Dondiz Villa sostuvo al medio InSalta que el proyecto es "absolutamente peyorativo" y duda que tenga la capacidad real de generar nuevos puestos de trabajo genuinos. “Si no se castiga el trabajo en negro, no hay incentivo real para regularizar porque el empleador no tiene razones de peso para adherirse”, afirmó el letrado quien, según su visión, la falta de sanciones efectivas para la informalidad anula cualquier estímulo económico que se pretenda ofrecer a las empresas.

Uno de los puntos más críticos que señaló el abogado es la modificación del ius variandi, que regula la facultad del empleador de cambiar condiciones del contrato. “Con la reforma ya no se puede exigir judicialmente que se vuelva a las condiciones más favorables y al trabajador solo le queda darse por despedido”, advirtió preocupado por esta medida que anularía la posibilidad de que un juez ordene restablecer horarios o tareas originales frente a cambios arbitrarios.

Otra cuestión que se observa con cautela es el avance contra la libertad sindical y la creación de un fondo de asistencia laboral que pagaría el propio operario. Dondiz Villa explicó que este mecanismo tiene como único efecto facilitar las desvinculaciones sin mayores costos para la patronal, alertando sobre un intento de "deslaboralizar" la Justicia del Trabajo, restándole al juez la capacidad de impulsar de oficio los expedientes de los trabajadores.

Respecto a la denominada “industria del juicio”, el especialista calificó este concepto como una falsedad absoluta basándose en las estadísticas locales de Salta. “En la provincia tenemos menos del 2% de índice de litigiosidad laboral y si hay juicios es porque existe un 50% de informalidad previa”, sentenció el abogado.

Finalmente, concluyó que la precarización y la facilidad para despedir son los ejes centrales de una reforma que va a contramano del mundo, sin dejar de lado que debilitar a los sindicatos impactará negativamente en la capacidad de negociación individual de cada ciudadano frente a sus empleadores..

Para el especialista, lejos de modernizar las relaciones vigentes, la reforma atenta directamente contra derechos adquiridos y la estabilidad de los empleados.