Adolescentes humillaron y agredieron a una compañera: la hicieron arrodillarse y pedir disculpas

Interior11/08/2025
adolescente el quebrachal

En las últimas horas circuló por redes sociales un video donde se puede ver a un grupo de adolescentes humillando a una joven en El Quebrachal

El video causó un gran repudio ya que mientras la obligan a arrodillarse, pedirles perdón y golpearla, hay otros menores que filman la situación y ríen a carcajadas, informó El Camión de German Noticias. 

Sometida a humillaciones, se puede ver como el blanco de estas burlas y golpes no puede hacer más que quedar a merced de este pedido. 

Un video protagonizado por una mayoría de jovencitas, donde se ve un hecho de abuso contra una menor por el que la sociedad de El Quebrachal pide justicia. 

