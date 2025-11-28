Las ferias generan precarización laboral: "Mientras en Europa emprenden con tecnología; en Salta, atamos humitas”

En su habitual columna de los días viernes con la periodista Marcela Pérez, el salteño radicado en España hace años, Luis Caro Figueroa, se refirió a la renuncia de Ricardo Villada como Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo.

En ese sentido fue crítico de su gestión, en particular al área de Trabajo, diciendo se ha hecho un fomento irresponsable de la cultura del emprendimiento y de los emprendedores, y que en Salta esto condena a la precariedad.

Caro Figueroa señaló que “pienso es que el señor ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo ha introducido en Salta de una forma, a mi juicio, bastante irresponsable la cultura del emprendimiento y de los emprendedores. Ojo, no estoy en contra de esta actividad, ni de los emprendimientos y mucho menos de los emprendedores. Lo que no veo con buenos ojos es que se aliente el emprendimiento como una forma de disimular o de dulcificar el empleo precario”.

Consideró que es una forma de fomentar la desprotección social, la baja incorporación de tecnología y el valor añadido casi inexistente.

En clara referencia a las Ferias Potencia, que tanto promueve el Gobierno de Salta e incluso el propio gobernador, dijo que “la configuración de las ferias estas que se montan, enormes que han llevado incluso al interior de la provincia, son pequeños productores de alimentos, pequeños artesanos, fabricantes de pulseras, de quesos, de velas aromáticas y un variado, etcétera, de actividades muy interesantes con productos muy bonitos y seguramente también muy útiles, pero como digo, con escaso valor valor añadido”. “Me parece que el autoempleo está muy bien, pero lo que el emprendedurismo busca no es solamente crear mercados, sino insertar los emprendimientos en la economía formal y esto es precisamente lo que no está logrando esta política para mí irresponsable de ferias de emprendedores”.

Cuestionó que estas actividades no generan empleos, más allá del del propio emprendedor, no pagan impuestos, ni cargas sociales.

Desde España, lugar en el que vive hace tiempo, hizo una analogía: “Escuchaba en una radio acá en Madrid a unos emprendedores que hablaban de lo suyo, porque evidentemente el emprendedurismo también está protegido aquí, pero me llamó la atención el tipo de negocios al que se dedican estos emprendedores. Una de las que habló tenía una pequeña empresa de servicios lingüísticos, por ejemplo. El otro tenía un startup que programa y vende una aplicación para aprender a tocar el violín y la otra un pequeño negocio de venta de plugins para programas profesionales de edición y producción musical. ¿Sí? Claro, si usted compara entonces este tipo de emprendimientos con un señor que ata humitas en Joaquín V. González… no quiero equivocarme porque yo no las he visitado, pero si he leído de estas ferias, donde un señor alquila un gazebo, pero no va un señor que programa aplicaciones evidentemente".

El comunicador, quien es director del sitio de noticias Iruya.com opinó además que “cualquiera sea el nombre del del ministro, es uno de los responsables de que el porcentaje de trabajo en negro, el trabajo no registrado en nuestra provincia, sea cercano al 60%, como dicen las encuestas del INDEC, y esto no se puede moderar ni paliar con el aliento a los emprendimientos, porque fomentar los emprendimientos en estas condiciones es alejar a las personas del objetivo de un empleo relativamente estable y bien remunerado”.

Y lejos de ser algo transitorio, porque un emprendedor en Europa busca convertirse en una empresa formal, crecer, los salteños parecen conformarse con seguir siendo emprendedores, artesanos y empanaderos toda su vida, porque eso es lo que está procurando el gobierno, opinó.