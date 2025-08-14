Ante la suba de precios en la Canasta, el huevo es el superalimento más accesible

En un contexto de récord histórico de consumo de huevos en Argentina, más de uno por día por persona según datos de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), la nutricionista Josefina Moreno destacó el valor nutricional y la versatilidad de este superalimento.

“Es un alimento muy completo, económico, con muchos nutrientes y que se adapta a todas las etapas de la vida,

“Es un alimento muy completo, económico, con muchos nutrientes y que se adapta a todas las etapas de la vida, desde niños y adolescentes hasta adultos mayores”, señaló.

Entre sus beneficios, resaltó que el huevo aporta “proteínas de alto valor biológico, con todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita”, además de vitaminas A, B y E, minerales como hierro y zinc, grasas saludables y colina, “importante para la salud cerebral y el sistema nervioso”.

Moreno remarcó que su preparación puede variar ampliamente, desde hervidos y poché hasta revueltos, tortillas y rellenos, aunque advirtió que “el frito no es la mejor opción”. También aconsejó cuidados en el consumo de subproductos como la mayonesa casera, que “puede traer enfermedades como la salmonella por la falta de conservación adecuada”.

Sobre la cantidad recomendada, “podría decirte que se pueden consumir tres huevos por día, pero siempre va a depender de cada persona. No es lo mismo un deportista que un niño”. En casos de enfermedades renales o alergias a la proteína del huevo, aconsejó consultar previamente a un especialista.