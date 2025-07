Huevos ilegales invaden el centro salteño: “De mala calidad y sin control sanitario”

El contrabando de huevos desde Bolivia, Paraguay y Brasil preocupa cada vez más a los productores argentinos. Juan Kutulas, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), advirtió en diálogo con InformateSalta que la situación afecta tanto a la salud pública como al mercado formal: “En Jujuy está plagado de huevo boliviano y ya están hasta en el centro de Salta”, aseguró.

“Sin certificado sanitario, de mala calidad y sin ningún tipo de control”

Según explicó, los huevos ingresan ilegalmente “sin certificado sanitario, de mala calidad y sin ningún tipo de control”, principalmente por las fronteras de Pocitos y La Quiaca, además de rutas en Orán. “No se está haciendo ningún tipo de control. Todo el huevo que está entrando es ilegal y es contrabando”, remarcó.

Kutulas alertó sobre los riesgos de enfermedades como la gripe aviar y Newcastle, presentes en los países vecinos, y detalló que el huevo ilegal se diferencia por su baja calidad y porque suele venderse hasta $2000 menos por maple con un cartón de color marrón, respecto al local: “El maple de huevo color de producción salteña está a $6000, y el contrabandeado a unos $4000. La diferencia es mucha”.

El impacto económico también es fuerte: “Hoy calculamos un consumo récord de 363 huevos por habitante al año, pero buena parte es por contrabando. Eso hace bajar los precios y hunde a las pymes”, señaló. En Salta, son 15 los productores formales afectados y a nivel nacional “ya hay problemas hasta en Buenos Aires con huevo paraguayo”, agregó.

El dirigente lamentó la falta de acción de las autoridades pese a que CAPIA denunció puntos de venta, camiones y distribuidores: “Le pasamos a SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) las patentes y direcciones, pero nos dicen que no pueden hacer nada. Si mostramos dónde está, no entiendo por qué no actúan”.

"Estamos poniendo en riesgo años de trabajo y tecnología”

Finalmente pidió controles fronterizos efectivos y reglas claras para todos: “Que entre legalmente, con certificado sanitario, pagando impuestos, para cuidar la salud, nuestra producción y las pymes. Si no, estamos poniendo en riesgo años de trabajo y tecnología”.