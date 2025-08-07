¡Atención! Hay decenas de salteños enfermos por un parásito canino, ¿cómo se llama?

Como si enfermedades rondando entre los salteños faltaran, ahora se conoció un reporte respecto a que son más de 20 las personas que están atravesando una enfermedad generada por un parásito, transmitido a través de los perros.

¿Cuál es la situación? Esta información fue compartida por el Ministerio de Salud, el cual compartió los datos de la Dirección de Epidemiología, sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 30, comprendida entre el 20 y el 26 de julio.

En el primer registro, se reportó que hubo dos nuevos casos de hidatidosis, en el departamento Capital, durante la última semana epidemiológica. Dicho esto se aclaró que ésta es una enfermedad causada por el parásito Echinococcus granulosus, transmitido por los perros a través de sus heces, donde los huevos del parásito contaminan el agua, el pasto y otros objetos.

Del total de confirmados, 6 se registraron en Rivadavia, 2 en Cachi, 4 en San Martín, 1 en La Poma, 1 en Orán, 6 en Capital, 3 en General Güemes, 1 en Rosario de Lerma, 1 en Cafayate y 1 en Molinos. El 46% de los casos está distribuido en los departamentos Rivadavia y Capital. El acumulado en 2025 es de 26 casos.

Sobre la enfermedad, se precisó que la infección ocurre cuando los huevos del parásito llegan a la boca de las personas, especialmente en niños, a través de actividades como besar o dejarse lamer por el perro, consumir verduras o agua contaminada, etc. Los enfermos pueden desarrollar quistes en el hígado y los pulmones, aunque también pueden llegar a otros lugares del cuerpo.

También se contabilizaron 24 nuevos casos de mordeduras de perros, siendo ya 485 los casos en el año.