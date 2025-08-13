Por unanimidad, la Legislatura pidió legalizar la hoja de coca: “Es más que una planta, es identidad”

Diputados provinciales aprobaron un proyecto de declaración de autoría del diputado Roque Posee, en donde solicitan al Poder Ejecutivo Provincial y los legisladores nacionales por Salta, que realicen las gestiones pertinentes para obtener la autorización de importación legal de hoja de coca en su forma natural, exclusivamente destinada al consumo interno local mediante masticación e infusiones.

El diputado por el departamento de Los Andes, Gerónimo Arjona, aseguró que la hoja de coca es más que una planta, es un símbolo de identidad y posee fuerzas espirituales, pero también es una fuente rica en vitaminas y minerales.

“Queremos que se lleven a cabo las acciones pertinentes para el consumo por masticación sea autorizado” afirmó.

La propuesta fue aprobada por unanimidad.