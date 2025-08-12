No se conoce el consumo real de huevos en Salta por culpa del contrabando boliviano

En Argentina se vive un consumo histórico de huevos y Salta no es la excepción. Según datos de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), este 2025 cada habitante está ingiriendo en promedio 380 huevos al año, lo que equivale a más de uno por día.

En diálogo con InformateSalta, el presidente de CAPIA, Juan Kutulas, confirmó que la tendencia también se refleja en la provincia, aunque con una particularidad: el impacto del contrabando proveniente de Bolivia. “Hay un peligro sanitario terrible, porque en Bolivia se produce bajo condiciones sanitarias muy malas. No es el nivel de producción y la tecnología que tenemos nosotros en Argentina”, advirtió.

"Hoy el huevo no solo es de mejor calidad, sino también más barato”

Kutulas explicó que, si se sumara el ingreso ilegal, la cifra de consumo sería incluso mayor. A pesar de ello, la demanda local se mantiene alta y el huevo sigue posicionándose como una de las proteínas más accesibles en el mercado. “El precio ha venido bajando desde febrero por la gran producción, y al competir con otras proteínas, hace que hoy el huevo no solo sea de mejor calidad, sino también más barato”, señaló.

Kutulas reconoció que las autoridades nacionales y provinciales han reforzado los controles fronterizos, con intervenciones de Senasa, Gendarmería y Aduana, lo que permitió frenar parcialmente el ingreso ilegal y recuperar ventas en localidades como Tartagal. Sin embargo, advirtió que las pérdidas siguen siendo importantes: “Estamos en un 10% de lo que vendíamos hace un año en la zona”.

Sobre el futuro, Kutulas se mostró optimista y con ambición exportadora: “Ojalá seamos el primer consumidor mundial de huevo. Tenemos todo para exportar, sobre todo a Chile y Estados Unidos, pero hoy el tipo de cambio y los impuestos no nos permiten ser competitivos. Cuando eso cambie, estamos listos”.