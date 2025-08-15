No tiene una pierna y un brazo y le sacaron la pensión por discapacidad: “Es una injusticia”

Claudio Alvarado es un salteño de 48 años que tras un accidente laboral perdió su brazo derecho y pierna izquierda, quedando incapacitado de poder ejercer otro trabajo.

Hoy, el ANSES no le paga su pensión por discapacidad, exigiéndole que presente los estudios médicos que avalen su condición para cobrar nuevamente una suma que apenas le permitirle subsistir: “Llevo 10 años con discapacidad, 9 años desde que estoy cobrando, el 8 de agosto no tenía nada para cobrar”.

En diálogo con UVC Canal 10, comentó el momento en que su vida cambió: “Estaba trabajando en la construcción y me agarró la corriente y perdí mi pierna izquierda y mi brazo derecho y quede incapacitado para trabajar para toda la vida no puedo hacer nada”, pero agregó que con el apoyo de su familia logró salir adelante.

Ahora le piden que presente nuevamente todos los análisis y su historia clínica completa para restablecer su situación, pero sin un ingreso y con la atención deficiente de PROFE, poder hacer los análisis se vuelve complicado: “Hasta que me haga los estudios, presente y vaya a Buenos Aires voy a estar sin cobrar y es lo único para mi sustento”.

“Para mí es una injusticia, qué tengo que hacer yo, los brazos y las piernas no me van a volver a crecer”.

Con su muleta como apoyo, ya que no cuenta con una silla de ruedas, hace hincapié en la difícil situación que atraviesa: “Es una injusticia lo que están haciendo con nosotros los discapacitados porque uno que pierde un miembro no lo recupera, hay mucha gente que lo necesita como yo y que tenga que estar haciendo de nuevo los tramites y gastando plata es una injusticia”.

Para colaborar con Claudio, pueden hacerlo a través del alias Claudio.andres78 a nombre de Claudio Andrés Alvarado Hernández.