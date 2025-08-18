Día del Niño: Con ventas "estables", los juguetes ganaron a las zapatillas y ropa en Salta

Pasó otro Día del Niño en Argentina y, en Salta, las ventas se mantuvieron estables a comparación del año pasado, sin mayores sobresaltos ni escapando a los márgenes que desde el sector comercial habían previsto, con un movimiento que estuvo “en lo esperado”.

Así lo dijo Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio quien, en diálogo con FM Aries, dio el balance de las transacciones en el marco de la efeméride. “El fin de semana fue tal cual lo esperado, la gente salió como lo hace para todas las fechas (como día del padre o de la madre), el viernes y sábado”, dijo primeramente.

A esto sumó que el sábado “hubo mucho movimiento de gente en los comercios, el techo promedio fue el que estamos habituados, no subió pero se notó mucho en jugueterías (las ventas), fue lo que más se vio que tuvo actividad”.

Aquí mencionó que, mientras en el sector de jugueterías fue el mayor movimiento, “donde se vio menos fue en zapatillería e indumentaria”. Para agregar más datos, ponderó que el margen de ventas “estuvo estable, no superó el año pasado pero, por inflación el ticket promedio sube, estuvo entre $30.000 y $80.000”, concluyó.

“El sábado se vio movimiento, pero el Día del Niño no mueve las compras más que en regalería”