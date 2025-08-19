Tenían que cuidar los caballos, pero habrían intentado venderlos

Dos mujeres de 37 y 34 años fueron imputadas por el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, por el delito de abigeato, tras intentar vender caballos sustraídos de un predio donde residían ocasionalmente a cambio de cuidar los animales. El Juzgado de Garantías ordenó mantener su detención.

La investigación comenzó el 15 de agosto, cuando una mujer denunció que al ir a alimentar a sus equinos encontró el portón del potrero abierto y el alambrado cortado. Faltaban cuatro de los diez caballos: un alazán frontino con manchas blancas, una yegua baya rubia y dos potrillos overos rosados.

Durante la búsqueda, la denunciante y su familia recibieron información que vinculaba a las sospechosas con publicaciones de venta de los animales, identificadas a través de números de teléfono. Ese mismo día, otra mujer denunció el robo de un caballo propio y llegó a la comisaría acompañada por una de las sospechosas, quien fue detenida inmediatamente.

Ambas mujeres fueron arrestadas y se comprobó que una tenía antecedentes por estafa y hurto. El fiscal Escalante recordó que el abigeato está penado severamente por el Código Penal argentino, considerado incluso más grave que el hurto de maquinaria agrícola, debido al valor económico y afectivo de los animales.