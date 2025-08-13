Robos de ganado en el Valle de Lerma pone en alerta a los productores

El Valle de Lerma atraviesa una preocupante ola de delitos vinculados al abigeato, el robo de ganado que en 2024 dejó pérdidas cercanas a los 50 millones de pesos, según denunció un productor de la zona a Multivisión Federal. El afectado explicó que más de 100 cabezas de ganado fueron sustraídas, considerando que cada animal tiene un valor aproximado de 500 mil pesos.

Las localidades más afectadas son El Carril, Cerrillos, La Viña y Coronel Moldes. Los delincuentes, aprovechando la limitada presencia de la división rural, operan a través de caminos alternativos conocidos como la “ruta del abigeato”, conectando con la capital de Salta. Posteriormente, la carne robada se comercializa en carnicerías locales y llega al público sin garantías de inocuidad.

“El producto que venden no es apto para consumo humano, ahí lo faenan y se cierra un ciclo delictivo que perjudica tanto a productores como a consumidores”, advirtió el productor.

Ante esta situación, los afectados buscan soluciones y respuestas que hasta el momento no han llegado, mientras la preocupación por la seguridad del ganado y la integridad de la cadena alimentaria continúa creciendo en la región.