Robos de ganado en el Valle de Lerma pone en alerta a los productores

Sociedad13/08/2025
El Valle de Lerma atraviesa una preocupante ola de delitos vinculados al abigeato, el robo de ganado que en 2024 dejó pérdidas cercanas a los 50 millones de pesos, según denunció un productor de la zona a Multivisión Federal. El afectado explicó que más de 100 cabezas de ganado fueron sustraídas, considerando que cada animal tiene un valor aproximado de 500 mil pesos.

abigeatoProductores y policías definen acciones para combatir el abigeato en el Valle de Lerma

Las localidades más afectadas son El Carril, Cerrillos, La Viña y Coronel Moldes. Los delincuentes, aprovechando la limitada presencia de la división rural, operan a través de caminos alternativos conocidos como la “ruta del abigeato”, conectando con la capital de Salta. Posteriormente, la carne robada se comercializa en carnicerías locales y llega al público sin garantías de inocuidad.

El producto que venden no es apto para consumo humano, ahí lo faenan y se cierra un ciclo delictivo que perjudica tanto a productores como a consumidores”, advirtió el productor.

Ante esta situación, los afectados buscan soluciones y respuestas que hasta el momento no han llegado, mientras la preocupación por la seguridad del ganado y la integridad de la cadena alimentaria continúa creciendo en la región.

