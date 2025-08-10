Le salvaron la vida: Rescataron a un potrillo que había caído a un pozo en Orán

En la tarde de ayer, personal del Grupo de Apoyo Policial, dependiente de la División Seguridad Urbana 2, protagonizó un exitoso rescate en la ciudad de Orán.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Yatasto y Dorrego, donde un potrillo había quedado atrapado en un pozo. Tras recibir el aviso de un vecino, los efectivos acudieron de inmediato y comenzaron las maniobras para liberar al animal.

El equino fue asistido posteriormente por personal de la División Caballería y se constató que se encuentra en buen estado de salud.

Vecinos y transeúntes destacaron la rápida intervención de los uniformados, que permitió salvar al potrillo sin que sufriera lesiones de gravedad.