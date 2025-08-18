Tras la clausura de Finca Karina: Desplazaron a un alto mando

Días atrás se conoció la clausura de Finca Karina, un paso clandestino en Aguas Blancas, que se comenzó a utilizar en pandemia y creció su utilización para el contrabando. Por allí pasaban productos sin control alguno.

Según confirmó Metro Noticias, el comandante Ramón Pizeta, a cargo de la Unidad de Procedimientos Judiciales, fue desplazado de la misma. Había llegado a ese cargo el 18 de diciembre del 2024, pero a poco de cumplirse ocho meses de su asunción deberá alejarse.

Si bien las causas del desplazamiento no se conocer por el momento, los hechos coinciden. Desde el medio, aseguraron que la orden de separación, lleva la firma del comandante Marcelo Adrián de la Cruz, actual jefe de la Región 9 de Gendarmería, antes conocida como la Agrupación Séptima.