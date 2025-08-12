Productores y policías definen acciones para combatir el abigeato en el Valle de Lerma

La Policía de El Carril está coordinando acciones con productores locales para enfrentar la creciente problemática del abigeato. El objetivo principal es la geolocalización de fincas y caminos para desarrollar estrategias preventivas más efectivas y así proteger la actividad ganadera en la región.

El Comisario Sergio Ramos, director del Distrito de Prevención 11, convocó a una reunión con los productores de la zona para llevar a cabo un estudio de seguridad. El encuentro buscó conocer de cerca la situación y las preocupaciones de los damnificados, sentando las bases para una colaboración más estrecha.

Según indicó Nuevo Diario, el plan de trabajo consiste en relevar e identificar cada una de las fincas, así como las rutas y caminos de acceso. Este mapeo detallado permitirá a las fuerzas de seguridad desarrollar un análisis criminal más preciso y planificar operativos de vigilancia y control de manera eficiente.

La iniciativa busca, además, fortalecer el trabajo conjunto entre la Policía y los productores. Mediante una comunicación fluida y la organización de acciones coordinadas, se pretende dificultar el accionar de los cuatreros y actuar con mayor rapidez en caso de que ocurra un delito.

Con esta estrategia, la Policía de El Carril busca no solo prevenir, sino también reprimir el delito de abigeato de manera más contundente, ofreciendo una respuesta integral a la problemática que afecta a la producción ganadera de la zona.