Academia CCU: Una herramienta para que las pymes crezcan

La plataforma educativa de CCU Argentina, que ya formó a más de 10.800 personas de manera virtual y gratuita, llevó sus masterclasses presenciales a cinco ciudades del país con referentes en desarrollo de negocios y marca personal, con foco en la digitalización. Además, sumó nuevos contenidos en su renovada plataforma para acompañar a sus clientes en el fortalecimiento de sus negocios.

Argentina, 2025 - CCU Argentina, la compañía multicategoría de bebidas que cuenta en su portfolio con marcas como Heineken, Imperial, Schneider, Sidra 1888 y Villavicencio, entre otras, continúa con el desarrollo de su programa Academia CCU con charlas presenciales en Luján, Santa Fe, Salta, Chascomús y Las Heras actualizando su plataforma con más de 20 cursos online al que ya accedieron más de 10.800 personas.

Academia CCU es un programa de formación 100% gratuito que CCU, junto a aliados estratégicos, pone a disposición para brindar herramientas y conocimientos que buscan potenciar el desarrollo de pymes y emprendedores locales.

Cuenta con dos dinámicas principales: una plataforma online con más de 20 cursos sobre administración, ventas, marketing digital y finanzas, pensada para quienes gestionan almacenes, kioscos y autoservicios, y que este año incorporó un nuevo eje enfocado en bares y restaurantes, reconociendo su creciente rol en la economía local. Los contenidos fueron desarrollados por referentes como Patricia Jebsen, Elena Alonso y Joan Cwayk. Por otro lado, Masterclasses presenciales en donde se brindan encuentros con especialistas que ofrecen herramientas prácticas y espacios de intercambio para aplicar en el día a día.

Durante el primer semestre del año, el programa recorrió cinco ciudades del país en alianza con municipios locales, ofreciendo Masterclasses junto a especialistas como Patricia Jebsen y Denisse Borgognone. En estos encuentros se abordaron herramientas clave para el desarrollo de negocios y marca personal, con foco en la digitalización y prácticas aplicables en el día a día. El ciclo continuará en octubre con una segunda Masterclass a cargo de Julieta Bonfill, sobre Innovación financiera para pymes y emprendedores.

UNA EXPERIENCIA CON PROPÓSITO



A través de esta iniciativa, CCU reafirma su compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades donde opera, alineado a su estrategia de sustentabilidad y contribuyendo al empoderamiento de las personas y negocios locales en Argentina.

“Academia CCU refleja nuestro compromiso por estar cerca de quienes forman parte de nuestra cadena de valor. Con nuestras capacitaciones virtuales y masterclasses presenciales, buscamos brindar herramientas que ayuden a fortalecer sus negocios, potenciar su desarrollo personal y profesional, y acompañarlos en los desafíos de la era digital. Para CCU, estas iniciativas son una manera concreta de contribuir al progreso colectivo y generar impacto positivo en cada comunidad”, señaló Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina.