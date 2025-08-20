Falla en RENAPER retrasa DNI y pasaportes: "Desgraciadamente todavía no tenemos una solución"

La plataforma nacional del RENAPER (Registro Nacional de las Personas) presenta una falla hace varios días, lo que estaría afectando la atención en los centros de documentación de todo el país con complicaciones en trámites de DNI y pasaportes.

El director de Recursos Humanos del Registro Civil, Miguel Camponovo, comentó que siempre está en ellos brindar el mejor servicio posible pero que hay problemas que escapan a su abordaje: “El ciudadano no tiene por qué saber cuáles son los canales de responsabilidad, y nosotros tenemos que recibir todos los días la queja justa de la gente”.

Las fallas inesperadas estarían en un cambio en la metodología del sistema empleado por RENAPER, lo cual sería una cuestión técnica: “Pasan los días y desgraciadamente todavía no tenemos una solución” dijo a FM Aries.

Los operativos en guardias, oficinas centrales y centros de documentación rápida estarían teniendo problemas, que, si bien se normalizan en algunas franjas horarias, no se garantiza un pleno funcionamiento.

Si bien se presentan situaciones urgentes que requieren de respuestas rápidas, tratan de atender cada caso en la medida de lo posible. En caso de dudas sobre trámites pidió comunicarse con las oficinas del Registro Civil.