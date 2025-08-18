El móvil del Registro Civil atenderá en Aguas Blancas 18 y 19 de agosto

A partir de hoy lunes 18 de agosto, el móvil del Registro Civil provincial se instalará en el municipio de Aguas Blancas, donde permanecerá hasta el martes 19. La atención será en el edificio municipal ubicado en calle 20 de Febrero 19.

Desde las 9 de la mañana se entregarán 120 turnos por orden de llegada. Los vecinos podrán gestionar nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, así como también la tramitación de pasaportes.

Costos de los trámites

DNI: $7.500 el trámite regular / $18.500 en modalidad exprés.

Pasaporte: $70.000 el trámite común / $150.000 en modalidad exprés.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del pago, según la validación automática que realiza el RENAPER y ANSES al iniciar la gestión.

Formas de pago

Los aranceles deberán abonarse exclusivamente con tarjeta de débito, crédito o billeteras virtuales, ya que no se aceptará efectivo.

De esta manera, el Registro Civil continúa su recorrido por distintos puntos de la provincia para facilitar a los salteños el acceso a trámites identificatorios.