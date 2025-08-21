Farquharson celebró el rechazo al veto presidencial a la ley de Discapacidad

En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Salta de este miércoles, el concejal Gustavo Farquharson se refirió al rechazo del veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad y destacó la importancia de un Estado presente para garantizar derechos.

"Si declarar la emergencia pone en juego al sistema económico, estamos hablando de un sistema que no esta funcionando"

“Es muy importante que se haya rechazado el veto del presidente respecto a declarar la emergencia de la discapacidad. Una decisión realmente inentendible, ya hemos debatido en esto en varias oportunidades, pero está bueno no dejarlo pasar”, afirmó.

También criticó declaraciones del jefe de gabinete: “Dijo que el Congreso no puede obligar al Ejecutivo a cumplir leyes, una cosa que nunca se vio ni se escuchó. Esto demuestra que no creen en las instituciones”.

Farquharson vinculó la falta de políticas públicas con la protección de derechos en salud, educación y ciencia: “Se están cementando las bases de un país injusto, fomentan la violencia, la falta de respeto y la violación de los derechos humanos. Afortunadamente las instituciones funcionan y hoy se pudo rechazar este veto”.

El concejal destacó otros temas tratados en el Concejo. Saludó al colectivo LGBTIQ+ en el Día del Activismo por la Diversidad Sexual: “Se conmemora en reconocimiento de Carlos Jauregui, un gran militante que ha hecho de esta causa su vida, un sector que sigue sufriendo discriminación y necesita un Estado presente”. También celebró la iniciativa municipal “Salta Ciudad Amigable”, que busca un turismo inclusivo mediante capacitaciones al sector turístico y gastronómico.

Por último, anunció un fondo municipal de 100 millones de pesos para asistir a niños salteños que necesiten atención en el Hospital Garrahan: “Es una gran política, fundamental e importantísima, que mantiene las banderas de una sociedad respetuosa, inclusiva y solidaria frente a la crueldad que demuestran los funcionarios nacionales”.