Pablo López recurrió a la Corte y se demora su reemplazo en el Concejo de Salta

A casi tres semanas de la exclusión del ex edil de La Libertad Avanza, Pablo López, el Concejo Deliberante de Salta continúa funcionando con un miembro menos.

La expulsión, ocurrida el 1 de agosto tras la difusión de audios que lo vinculaban a acusaciones de extorsión sexual, se oficializó el 13 de agosto mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Municipalidad.

Sin embargo, su reemplazo, Luis Alejandro Papadópulos, todavía no puede asumir el cargo, previsto hasta el 10 de diciembre.

¿Las razones?

El secretario del Tribunal Electoral, Pablo Finquelstein, en diálogo con InformateSalta, explicó que el trámite quedó suspendido y la designación en pausa, debido a que López interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte.