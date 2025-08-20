“No se ahorra en derechos”, Mangione cuestionó el recorte de vacunas y anticipó mejoras en PAMI

En el marco de un nuevo aniversario del Hospital San Bernardo, el ministro de Salud, Federico Mangione en diálogo con los medios explicó sobre las vacunas contra la fiebre amarilla, el seguimiento de asistencias a médicos y afiliados PAMI.

Esta semana se dio a conocer que el Gobierno nacional dejará de disponer vacunas contra la fiebre amarilla de manera gratuita y solo se destinarán a las zonas endémicas, ante esto Mangione sostuvo no estar de acuerdo con la medida.

“Es un derecho y hay que mantenerlo. Hay que saber diferencia, no se ahorra en eso, al contrario, tenemos que ahorrar plata en optimizar recursos con diferentes métodos” comentó al móvil de CNN Radio Salta.

Informó que enviaron desde Nación 300 dosis a la provincia para inocular de manera gratuita, pero en cuanto al precio para la venta al público, dijo no contar con ninguna reglamentación: “Me parece injusto”.

Sobre el sistema de salud en la provincia, aclaró que si bien falta mejorar por la herencia pesada de varios años, están remontando la situación, tomando como mecanismo para optimizar la atención el control de asistencia de profesionales y trabajadores de nosocomios.

Afiliados PAMI

Consultado por la situación de los afiliados PAMI en Salta, adelantó que el 15 de septiembre viajará a Buenos Aires tras presentar un proyecto para el manejo de cápitas de la obra social, ya que sostiene que la Provincia debe hacerse cargo de su manejo y que deben ser el ente de contralor para que efectivamente se preste un buen servicio.

“Para que dejen de tener de rehenes a los adultos mayores y tengan buen tratamiento” finalizó.