Emergencia en discapacidad: Transportistas aseguran que la situación sigue crítica

Tras el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, los transportistas de personas con discapacidad en Salta destacaron que la medida representa un impulso, aunque advierten que la crisis continúa.

"La situación de los prestadores y de las personas con discapacidad es crítica en todo el país”

Ademar Anachuri, de la Asociación de Transporte de Discapacitados, afirmó: “En cierto modo es una ayuda, un ánimo a seguir luchando y a seguir peleando. Sabemos que faltan senadores todavía, pero ya se dio un paso importante en el cual diputados pudieron ratificar su primera votación en cuanto a aprobar la ley de emergencia en discapacidad que realmente es necesaria, porque la situación de los prestadores y de las personas con discapacidad es crítica en todo el país”.

El referente destacó que aproximadamente el 30% de los transportistas dejaron de trabajar, dejando a muchas personas sin transporte. “Quizás si esta ley sale promulgada en algún momento puedan volver a prestar servicio. Es un trabajo que nos gusta y que venimos haciendo muchos años. En lo personal llevo 18 años y hay personas que casi 30 años llevan con este trabajo”.

Anachuri explicó la grave situación económica del sector: “Por lo menos nosotros perdimos un 200% del ingreso que teníamos. Antes que ingrese el gobierno de Milei teníamos el kilómetro a 230 pesos que nos pagaban y la nafta estaba en 300 pesos. Hoy por hoy vale 1500 pesos como mínimo un litro y nos siguen pagando 500 pesos, estamos desfasados un 200%. Es imposible continuar, es complicado porque imagínese 10 meses sin aumento y los combustibles aumentan”.

También alertó sobre la falta de pago por parte de obras sociales: “Nos deben tres, cuatro hasta cinco meses de trabajo. Si dijeran ahora que van a pagar dos, tres o cuatro meses juntos, ahí podemos tranquilamente seguir trabajando y empezar de nuevo. Así como vamos, la verdad que el transporte va a la quiebra indefectiblemente”.

Actualmente, en Salta son al menos 250 transportistas con licencia los que sostienen el sistema, más los que vienen del interior provincial, donde muchas personas no tienen acceso a centros terapéuticos.