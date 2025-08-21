El Zonda le arrancó el techo de su casa y pide ayuda

Solidaridad21/08/2025
damnificado viento zonda

El viento Zonda causó destrozos en varios lugares de la Salta, como fue el caso de una familia de Barrio Las Colinas que vio su hogar afectado tras una voladura de techo

Cristian, padre de familia, vive en su casa junto a su mujer y su hija menor, quienes pasaron un momento de angustia tras las fuertes ráfagas. 

viento zondaSigue la alerta por viento Zonda y el viernes se espera riesgo extremo

“Los vecinos me ayudaron a acomodar las chapas, pero no las pongo porque tengo miedo de que se vuelvan a volar” comentó preocupado a Multivisión

Cristian, que trabaja como permisionario en la cuadra de Alsina al 100, dijo que su mujer e hija tuvieron que pasar la noche en casa de sus abuelos para resguardarse del frio. 

Tratando de ver el lado positivo agradeció que no haya precipitado sobre la ciudad, lo cual permitió que sus pertenencias no se vieran más afectadas, pero se encuentra impedido de cocinar sintiéndose a la deriva. 

viento zondaEl zonda dejó una víctima, una casa incendiada y múltiples intervenciones

El área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Salta se comunicó con Cristian comprometiéndose a asistir a la familia.  

El joven, quien tiene una pierna ortopédica, trabaja en durlock, por lo que ofreció su servicio. Para colaborar con Cristian y su familia, pueden comunicarse al 3874749224 o por medio de transferencia al alias MULITA.BAR.MES. 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día