El Zonda le arrancó el techo de su casa y pide ayuda

El viento Zonda causó destrozos en varios lugares de la Salta, como fue el caso de una familia de Barrio Las Colinas que vio su hogar afectado tras una voladura de techo.

Cristian, padre de familia, vive en su casa junto a su mujer y su hija menor, quienes pasaron un momento de angustia tras las fuertes ráfagas.

“Los vecinos me ayudaron a acomodar las chapas, pero no las pongo porque tengo miedo de que se vuelvan a volar” comentó preocupado a Multivisión.

Cristian, que trabaja como permisionario en la cuadra de Alsina al 100, dijo que su mujer e hija tuvieron que pasar la noche en casa de sus abuelos para resguardarse del frio.

Tratando de ver el lado positivo agradeció que no haya precipitado sobre la ciudad, lo cual permitió que sus pertenencias no se vieran más afectadas, pero se encuentra impedido de cocinar sintiéndose a la deriva.

El área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Salta se comunicó con Cristian comprometiéndose a asistir a la familia.

El joven, quien tiene una pierna ortopédica, trabaja en durlock, por lo que ofreció su servicio. Para colaborar con Cristian y su familia, pueden comunicarse al 3874749224 o por medio de transferencia al alias MULITA.BAR.MES.