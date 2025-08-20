Sigue la alerta por viento Zonda y el viernes se espera riesgo extremo

Clima20/08/2025
viento zonda

Continúa la alerta en Salta por el viento zonda y temperaturas que pueden superar los 30°C, por lo que se pide precaución a los vecinos. 

Según dio a conocer a InformateSalta el meteorólogo Edgardo Escobar, mañana aumenta la temperatura esperando una máxima de 24°C, mientras que el viernes llegaría a los 29°C, 30°C con la probabilidad de alcanzar los 34°C indican algunos modelos.

viento zondaEl zonda dejó una víctima, una casa incendiada y múltiples intervenciones

Esta alza en la temperatura tiene su razón en el ingreso de un aire cálido desde el norte, pero hay que prestar mayor atención a los vientos que incrementarían desde mañana y serían más fuertes el viernes. 

El viernes se alerta sobre un peligro extremo de incendios, ya que se presentan dos factores, por un lado, las máximas superiores a los 30°C y el ingreso de un sistema frontal que provocaría vientos del sector sur y este de la ciudad de Salta, con la probabilidad de viento zonda desde el sector oeste. 

incendio de pastizalesIncendio de pastizales en Av. Paraguay: Habría sido intencional

“Es una alta presión que se acerca al Pacífico empujando un frente frio, este sistema genera perturbaciones en altura y vientos, no solo en Salta, sino en Catamarca, Jujuy, La Rioja están bajo alerta hasta el viernes” indicó Escobar. 

“Desde hoy con nivel alto de focos de incendio, el jueves un poco más, el viernes extremo”

De las máximas arriba de los 30°C pasaríamos a un fin de semana fresco con el ingreso de un frente frío. El sábado las máximas estarían en los valores de 12°C a 14°C, con un cielo parcialmente nublado sin descartar precipitaciones, mientras que el domingo se espera un cielo con poca nubosidad que puede generar una mínima de 0°C con heladas. 

