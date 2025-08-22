Nicolás Behringer y Ale Sergi, unidos por el dolor y la música: "Le doy honor a su apellido"

Los coaches de La Voz Argentina 2025 quisieron saber más sobre la conmovedora historia de vida de Nicolás Behringer. Ellos se enteraron al mismo tiempo que el público cuando las audiciones a ciegas salieron al aire, por lo cual al encontrarlo de nuevo una vez ya emitido ese programa, lo indagaron y el participante respondió con una fuerte anécdota que lo unió a Ale Sergi.

Al igual que cuando llegó al programa y dialogó con Nico Occhiato, el músico callejero relató que es el tutor legal de su hermana menor y que están ellos dos solos luego de la muerte de sus padres. "Siento que viví muchas vidas en poco tiempo, estuve en situación de calle hasta los 13 y vivimos cosas intensas con mi hermanita que tiene 10 años menos", expresó.

"Hace 10 años que somos un dúo, soy tutor de ella y me identifico mucho con vos, Ale, porque hace poco me topé con la historia que contaste de tu viejo", continuó Nico, haciendo referencia a lo que contó el cantante de Miranda! en una de las emisiones de las audiciones a ciegas.

Sergi había dicho que su padre siempre lo bancó con su sueño de triunfar en la música, yéndolo a ver a los lugares más pequeños e insólitos, y que lamentablemente no llegó a verlo "cuando la pegó", es decir, cuando Miranda! alcanzó el éxito.

"Mi viejo falleció hace 6 años, él era el único vínculo familiar que teníamos y por eso soy tutor de mi hermana, y él amaba que yo cantara. El mes que me iba a ver cuando empecé a cantar... no llegó a verme. Falleció el mes anterior. Al mes siguiente tuve mi primera fecha el Día del Padre... la cual me estaba guardando para hacerla con él", le dijo entre lágrimas Nico a Ale.

El cantante de Miranda! le contestó al participante del Team Luck Ra que sueña con que ambos padres "hicieron una especie de acuerdo" para que ellos consigan sus sueños.

"Mi hermanita me dijo que papá se nos fue de una forma que 'no fue digna por cómo lo admirábamos'. Y que hoy yo haciendo esto le doy a su apellido un 'honor'", finalizó Behringer.