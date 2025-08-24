La Policía logró incautar más de 700 kilos de carne no apta para el consumo

La Policía logró incautar más de 700 kilos de carne no apta para el consumoPoliciales24/08/2025InformateSalta
Los procedimientos se realizaron ayer durante controles en comercios de Apolinario Saravia. Dos personas fueron infraccionadas. Intervino la Fiscalía Penal zonal.
La Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas infraccionó a dos personas, propietarias de distintas carnicerías, por la tenencia y comercialización de productos cárnicos no aptos para el consumo humano en Apolinario Saravia.
En total, se decomisaron más de 700 kilos de carne porcina y vacuna.
Intervinieron la Fiscalía Penal local y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.
