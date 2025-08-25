¡Indignante! El dique Cabra Corral plagado de basura en la zona de Catamaranes

Una lamentable postal del dique Cabra Corral , que es el escenario de distintas actividades recreativas y deportivas, que tiene que ver con el accionar de quienes visitan el lugar.

FM Aries, publicó el mensaje y las fotos de una oyente que visitó el lugar, mostró el estado de abandono y la falta de higiene en la zona de los catamaranes del dique Cabra Corral, en la localidad de Coronel Moldes.

"Fui al dique Cabra Corral en Coronel Moldes y me espanté por la falta de higiene en el sector de catamaranes. Es una pena", expresó la oyente en su mensaje.

La mujer también cuestionó el hecho de que se cobre acceso al lugar a pesar del evidente estado de deterioro y la falta de limpieza.