Encuentran una mujer sin vida en Tartagal, podría estar relacionada con problemas de adicciones

El lunes en horas de la tarde Tartagal se dio con una triste noticia, el hallazgo sin vida de una mujer conocida como "La Chilena".

Desde el lugar, Mosconi TV Color conoció que la mujer fue hallada en el interior de la vivienda en la que residía en Av. 25 de Mayo, la cual denotaba un total estado de abandono.

Además vecinos y conocidos dieron algunos detalles. Un hombre que compartía con ella contó que la mujer consumía drogas. "Consumía pasta base con agua. Tenía constantes vómitos con sangre producto de la ingesta de estupefacientes. Hoy al mediodía día notaron que la misma estaba sin vida en donde dormía".

Otro vecino refirió que la conocía de toda la vida y que a veces le tendió una mano. "Sé que tenía una hija que vivía en Santa Fé y un hijo".

Además dijo que era muy activa social y políticamente en la zona, pero que hoy se encontraba sin trabajo y presa de las adicciones.