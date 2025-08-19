Homicidio en Villa Las Rosas: El acusado apuñaló a la víctima en la cabeza y cara

El 6 de octubre de 2024 tuvo lugar una pelea en el pabellón “C” del penal Villa Las Rosas, dejando como saldo la muerte de uno de los involucrados.

En la causa se relata como el imputado, un hombre de 36 años y la victima un sujeto de 35 años, llevaron adelante una gresca utilizando armas blancas “hechizas”. Durante la pelea el acusado habría golpeado y apuñalado a la víctima en la cabeza y el rosto.

Con lesiones graves, la víctima fue traslado al Hospital San Bernardo donde estuvo internado en estado crítico hasta su deceso el 9 de octubre de 2024, producto de un traumatismo craneoencefálico grave y politraumatismos según detalló el CIF en la autopsia.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del penal, siendo corroborado por internos que estuvieron presentes durante el mismo.

En audiencia, presidida por el juez Eduardo Sángari se admitió la prueba y se dispuso que se fije una fecha de debate oral en el marco de la causa contra el sujeto acusado por homicidio simple en perjuicio de otro interno.