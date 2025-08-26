Día complicado en el Aeropuerto de Salta: Más de 20 vuelos cancelados y demorados

Hoy se cumplió una doble jornada de protestas, de 7:00 a 10:00 y de 14:00 a 17:00, de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación. Esto generó complicaciones en una veintena de vuelos que debía arribar o partir desde Salta.

21 vuelos sufrieron cancelaciones o demoras en Salta. En relación a las cancelaciones, fueron las siguientes:

El vuelo 1489 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Aeroparque a las 7:10

El vuelo 1581 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Córdoba a las 9:50

El vuelo 1435 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Mendoza a las 12:15

El vuelo 1795 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Iguazú a las 14:35

El vuelo de JetSmart que debía partir a Mendoza a las 17:46

El vuelo 1503 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Ezeiza a las 19:00

El vuelo 1488 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Aeroparque a las 6:30.

El vuelo 1492 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Ezeiza a las 9:00.

El vuelo 1794 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Iguazú las 11:35

El vuelo 1434 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Mendoza a las 13:55.

El vuelo WJ 3734, de JetSmart que llegaba desde Mendoza a las 17:163

El vuelo 1580 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Córdoba a las 18:10.

Mientras que las demoras, afectaron a los siguientes vuelos: