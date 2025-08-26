Día complicado en el Aeropuerto de Salta: Más de 20 vuelos cancelados y demorados

Sociedad26/08/2025
aeropuerto

Hoy se cumplió una doble jornada de protestas, de 7:00 a 10:00 y de 14:00 a 17:00, de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación. Esto generó complicaciones en una veintena de vuelos que debía arribar o partir desde Salta. 

21 vuelos sufrieron cancelaciones o demoras en Salta. En relación a las cancelaciones, fueron las siguientes: 

  • El vuelo 1489 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Aeroparque a las 7:10
  • El vuelo 1581 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Córdoba a las 9:50
  • El vuelo 1435 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Mendoza a las 12:15
  • El vuelo 1795 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Iguazú a las 14:35
  • El vuelo de JetSmart que debía partir a Mendoza a las 17:46
  • El vuelo 1503 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Ezeiza a las 19:00
  • El vuelo 1488 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Aeroparque a las 6:30.
  • El vuelo 1492 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Ezeiza a las 9:00.
  • El vuelo 1794 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Iguazú las 11:35
  • El vuelo 1434 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Mendoza a las 13:55.
  • El vuelo WJ 3734, de JetSmart que llegaba desde Mendoza a las 17:163
  • El vuelo 1580 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Córdoba a las 18:10.
aeropuertoMartes complicado para viajar: Paro de controladores afectará vuelos de Salta y el país

Mientras que las demoras, afectaron a los siguientes vuelos:

  • El vuelo de JetSmart que debía partir a Ezeiza a las 14:27, fue reprogramado para las 23:27
  • El vuelo de Flybondi que debía partir a Córdoba a las 15:05, fue reprogramado para las 19:45
  • El vuelo de Flybondi programado para las 19:45, se adelantó para las 18:50
  • El vuelo de JetSmart programado para las 19:47 con destino a Ezeiza, fue reprogramado para las 21:46
  • El vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Ezeiza programado para las 20:20, se reprogramó para las 21:00
  • El vuelo de JetSmart que venía desde Ezeiza y debía llegar a Salta a las 13:42, llegaría las 22:42
  • El vuelo de Flybondi, que venía desde Córdoba y debía llegar a las 14:35, se estima su arribo para las 18:20
  • El vuelo de JetSmart que debía arribar a las 19:02 desde Aeroparque se estima su arribo a las 21:15
  • El vuelo de Aerolíneas Argentina que llegaba desde Rosario a las 19:45, se estima que arribará a Salta a las 20:15
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día