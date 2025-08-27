Peregrinos de la Puna 2025: Cómo inscribirse y dónde llevar donaciones

La Comisión Organizadora de los Peregrinos de la Puna informó los lugares habilitados para la inscripción de participantes y la recepción de donaciones, de cara a la edición 2025 de la tradicional caminata de fe.

El trámite de inscripción incluye un bono contribución de $16.000, válido solo durante agosto, destinado a cubrir gastos de organización como pecheras, seguro colectivo, alimentos y emergencias médicas.

Desde la Comisión recordaron que se trata de un acto de fe y oración, por lo que pidieron vivirlo con devoción, respeto y responsabilidad, evitando desvirtuar el sentido religioso. La inscripción es personal, con DNI en mano, y en el caso de menores se exige certificación policial del tutor. Asimismo, remarcaron que no es apto para bebés, niños, embarazadas ni personas con patologías de riesgo.

Puntos de inscripción y donación:

San Antonio de los Cobres:

Comedor “Los Patitos”: martes, jueves y sábados de 10 a 17 hs.

B° 36 Viviendas Mza. A Casa 4: lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 hs y de 15 a 20 hs.

Parroquia Santiago Apóstol, lunes, miércoles y viernes de 18 a 21 hs.

Parroquia del Tránsito: lunes a viernes de 17 a 19 hs.

B° Aráoz, calle Fortín Yunka 2406: lunes a jueves de 16.30 a 20 hs.

Además, se reciben donaciones de insumos como gasas, algodón, guantes de látex, agua, alimentos no perecederos, café, té, yerba, azúcar, entre otros, para brindar asistencia a los promesantes.