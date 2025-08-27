Peregrinos de la Puna 2025: Cómo inscribirse y dónde llevar donaciones

Solidaridad27/08/2025
peregrinos puna

La Comisión Organizadora de los Peregrinos de la Puna informó los lugares habilitados para la inscripción de participantes y la recepción de donaciones, de cara a la edición 2025 de la tradicional caminata de fe.

El trámite de inscripción incluye un bono contribución de $16.000, válido solo durante agosto, destinado a cubrir gastos de organización como pecheras, seguro colectivo, alimentos y emergencias médicas.

bernacky 1“No se entiende el Milagro sin los peregrinos, ellos son su esencia", dijo Dante Bernacki

Desde la Comisión recordaron que se trata de un acto de fe y oración, por lo que pidieron vivirlo con devoción, respeto y responsabilidad, evitando desvirtuar el sentido religioso. La inscripción es personal, con DNI en mano, y en el caso de menores se exige certificación policial del tutor. Asimismo, remarcaron que no es apto para bebés, niños, embarazadas ni personas con patologías de riesgo.

Puntos de inscripción y donación:

  • San Antonio de los Cobres:
    Comedor “Los Patitos”: martes, jueves y sábados de 10 a 17 hs.
    B° 36 Viviendas Mza. A Casa 4: lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 hs y de 15 a 20 hs.
  • Campo Quijano
    Parroquia Santiago Apóstol, lunes, miércoles y viernes de 18 a 21 hs.
  • Ciudad de Salta:
    Parroquia del Tránsito: lunes a viernes de 17 a 19 hs.
    B° Aráoz, calle Fortín Yunka 2406: lunes a jueves de 16.30 a 20 hs.
biciperegrinosssBiciperegrinos de Cafayate ultiman detalles para su partida hacia Salta

Además, se reciben donaciones de insumos como gasas, algodón, guantes de látex, agua, alimentos no perecederos, café, té, yerba, azúcar, entre otros, para brindar asistencia a los promesantes.

Pregrinos de la puna

 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día