Cruzada solidaria por cachorritos abandonados en ruta 51: Piden colaboración y adoptantes

Una historia lamentable, pero que se repite a diario, es el abandono de perros en la vía pública, incluso recién nacidos, sin importar como van a sobrevivir a las inclemencias climáticas y esto hoy les toca vivir a Gendarmes que trabajan sobre ruta Nacional N°51, de Ingeniero Maury, allí varios cachorros fueron dejados a su suerte en las inmediaciones al puesto de los efectivos, que no dudaron en darles protección.

En un acto de amor, los pequeños canes, visiblemente desnutridos y asustados, fueron resguardados por el personal de Gendarmería que se encontraba de servicio en el lugar. Desde entonces, los efectivos no solo les brindaron alimento y refugio, sino que también iniciaron una cadena solidaria para encontrarles un hogar o al menos mejorar sus condiciones de vida.

“Los encontramos al costado de la ruta, algunos muy débiles y con frío. No podíamos dejarlos solos”, comentó uno de los gendarmes que participa del cuidado diario de los cachorros.

Ante la imposibilidad de mantenerlos por mucho tiempo en el destacamento, desde la fuerza piden colaboración a la comunidad. Quienes puedan adoptar, aunque sea a uno de los perritos, o acercar donaciones de alimento balanceado, mantas, o insumos veterinarios, serán bien recibidos.

Por otro lado, un grupo de montañistas que visitaron el lugar, se conmovieron ante esta situación de abandono animal y se sumaron a la campaña solidaria adoptando dos de los cachorros y prometiendo volver con donaciones.

Cómo colaborar:

Acercarse al Puesto de Gendarmería de Ingeniero Maury (Ruta Nacional 51) o contactarse a los siguientes números: 387 5918946, 11 68227650 (Ivonne - Donaciones)