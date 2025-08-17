Alerta amarilla por vientos intensos en la Puna y la Cordillera de los Andes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla, hoy desde las 12 hasta las 18, por vientos fuertes que afectará distintas zonas de la Cordillera y la Puna salteña.

Las áreas involucradas son: Cordillera de los Andes, Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, Puna de Molinos, Puna de Cafayate y Puna de San Carlos.

Se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h, especialmente en las zonas más elevadas.

Se recomienda a la población extremar precauciones, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.