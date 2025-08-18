Milagro 2025: Casi 50 peregrinaciones llegarán desde provincias de todo el país

En la cuenta regresiva para vivir la fiesta de fe más importante de la provincia, se conoció el cronograma oficial de peregrinaciones que partirán rumbo a la ciudad de Salta, para sumarse a la 333° procesión del Milagro el próximo 15 de septiembre.

El cronograma, compartido por la Catedral de Salta, resalta que hay registrados 266 contingentes de fieles previsto a transitar largas distancias para participar de la festividad religiosa. En cuanto a la cantidad de participantes, las más numerosas son las de la puna (con un estimado de 12.000 caminantes), la de Cachi (6000), de Potrero de Díaz en Chicoana, la Quebrada del Toro y San Carlos (5000 cada una).

De los contingentes que más temprano saldrán hacia el Milagro, se encuentran los peregrinos de Salvador Mazza, de Santa Victoria Oeste y los de Aguaray, que partirán el 1° de septiembre, entre la mañana y la tarde, para arribar en las jornadas del triduo.

Dato no menor es la cantidad de peregrinaciones que llegarán desde afuera de Salta: según el cronograma, hay 49 peregrinaciones provenientes desde otras provincias, de todos los puntos del país. En el hilado fino de las provincias y los grupos que vendrán desde ellas, se destaca:

Peregrinaciones de Catamarca (32 peregrinaciones)

Peregrinaciones de Jujuy (4 peregrinaciones)

Peregrinaciones de Tucumán (5 peregrinaciones)

Peregrinaciones de La Rioja (1 peregrinación)

Peregrinaciones de Córdoba (1 peregrinación)

Peregrinaciones de La Pampa (1 peregrinación)

Peregrinaciones de Chubut (1 peregrinación)

Peregrinaciones de Entre Ríos / Corrientes (1 peregrinación, combinada)

Peregrinaciones de Misiones (1 peregrinación)

Peregrinaciones de Buenos Aires (1 peregrinación)

Peregrinaciones de Entre Ríos [ciudad específica] (1 peregrinación)

Cabe recordar que, en el cronograma de las celebraciones, este viernes volverá a realizarse el “Milagro de los Enfermos”, el cual se desarrollará del 22 al 24 de agosto en la Parroquia de Lourdes, ubicada en el barrio Intersindical de la zona sur capitalina. Mientras, el 29 de agosto será el Milagrito de los Niños y el 30 de ese mes el Milagro Juvenil.