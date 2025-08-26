Biciperegrinos de Cafayate ultiman detalles para su partida hacia Salta

Biciperegrinos de Cafayate ultiman detalles para emprender como cada año su andar hasta la Catedral basílica de Salta.

Oscar González contó detalles. "Partimos en 12 días, un poco más, citaremos la gente a las 5 para salir a las 5.30 del día 12 de septiembre y llegamos al mediodía del mismo día a La Viña, nos quedamos toda la tarde y toda la noche y al otro día partimos a la Catedral".

El grupo tiene un bono en venta que es para que los peregrinos reúnan el dinero que les permitirá tener un seguro mientras pedalean. "Estamos cobrando 6 mil pesos de inscripcón y le entregamos 20 bonos a cada ciclista que hacen un total de 46 mil pesos que le cubre todo".

Además agregó que existen personas e instituciones que le colaboran con varias atenciones. Llegan a la Catedral el día 13. A quien quiera sumarse, puede hacerlo acercándose a Pasaje Santa Rosa 681.