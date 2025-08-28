Este sábado cerrarán los cementerios municipales de Salta por fumigación

La Municipalidad de Salta informó que este sábado 30 de agosto se restringirá la atención en los cementerios municipales por tareas de fumigación y mantenimiento.

Desde las 13 horas, los cementerios De la Santa Cruz y San Antonio de Padua permanecerán cerrados al público. No se podrán realizar visitas ni trámites administrativos durante el operativo.

Las tareas tienen como objetivo prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, además de evitar la presencia de insectos, alimañas y roedores.

La atención y las actividades habituales se retomarán el domingo 31 de agosto en el horario normal de 7 a 19 hs.