Este sábado cerrarán los cementerios municipales de Salta por fumigación

Municipal28/08/2025
cementerios municipales

La Municipalidad de Salta informó que este sábado 30 de agosto se restringirá la atención en los cementerios municipales por tareas de fumigación y mantenimiento.

dengueDía Internacional contra el Dengue: Piden que se refuerce la prevención en Salta

Desde las 13 horas, los cementerios De la Santa Cruz y San Antonio de Padua permanecerán cerrados al público. No se podrán realizar visitas ni trámites administrativos durante el operativo.

Las tareas tienen como objetivo prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, además de evitar la presencia de insectos, alimañas y roedores.

La atención y las actividades habituales se retomarán el domingo 31 de agosto en el horario normal de 7 a 19 hs.

daños cemenOtra vez, problemas en el cementerio de Embarcación, ahora por daños en mausoleos

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día