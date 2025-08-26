Día Internacional contra el Dengue: Piden que se refuerce la prevención en Salta

En el marco del Día Internacional contra el Dengue, InformateSalta dialogó con la Dra. Mariana Chanampa, bióloga, quien brindó detalles sobre la situación epidemiológica actual y las medidas de prevención que deben sostenerse en la provincia.

“En los reportes de epidemiología no se registraron casos hasta esta semana”, indicó la especialista. A nivel regional, según datos de la OPS, los casos disminuyeron un 69% en comparación con el 2024.

"Aunque no haya contagios reportados en la semana, el dengue existe y puede resurgir en cualquier momento”

Chanampa explicó que la baja de contagios responde a varios factores: la inmunidad adquirida tras haberse infectado, las campañas de descacharrado y el control vectorial. Sin embargo, advirtió que “no hay que bajar la guardia, porque el mosquito puede transmitir más de 100 parvovirus, no solo dengue, también chikungunya o zika”.

La bióloga remarcó la importancia de continuar con la vacunación, la educación ambiental y las tareas de prevención en los municipios: “Siempre tenemos que prevenir, porque no sabemos cómo va a comportarse el virus en adelante. Mejor vacunarse y controlar el vector que dejar pasar el tiempo”.

Finalmente, insistió en no olvidar la enfermedad pese a la baja de casos: “Aunque no haya contagios reportados en la semana, el dengue existe y puede resurgir en cualquier momento”.