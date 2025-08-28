Marocco adelantó que trabajará en una nueva reforma de la Constitución

El vicegobernador Antonio Marocco habló en Diálogos.Gob sobre las actividades que tiene pendiente y cuáles son sus proyectos a futuro.

Aseguró que en conjunto con un grupo de asesores está trabajando en una segunda reforma de la Constitución Provincial, algo que deberá presentarle al gobernador Gustavo Sáenz para que tenga el visto bueno final.

Por otro lado, entre sus proyectos y aspiraciones aseguró que por ahora tiene de materia pendiente la posibilidad de ser parte del Gobierno Nacional o el Congreso.

“Soy grande y voy a terminar mi función de vicegobernador a los 80 años, pero tengo como asignatura pendiente un cargo nacional” afirmó Marocco. Agregó que no sólo se trata de un cargo legislativo sino también puede ser un cargo en el Ejecutivo.