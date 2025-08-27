Marocco sobre la agresión a Milei: “hace daño y es doloroso”

Política27/08/2025
marocco milei incidentes

El vicegobernador Antonio Marocco fue entrevistado en el Ciclo Diálogos.Gob. Allí se refirió a la situación de violencia que se vivió en la jornada entre militantes opositores y la comitiva presidencial. 

Durante la entrevista, afirmó que es un día difícil por los hechos sucedidos con el presidente y la violencia vivida. 

Marocco aseguró que “esto le hace daño al sistema y es una situación dolorosa”. Ante esto, afirmó que es necesario generar unión y evitar estas situaciones. 

La situación que se dio hoy es preocupante. No podemos volver al pasado con la violencia porque le costó mucho a la Argentina” afirmó. 

antonio marocco

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día