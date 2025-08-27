Marocco sobre la agresión a Milei: “hace daño y es doloroso”Política27/08/2025
El vicegobernador Antonio Marocco fue entrevistado en el Ciclo Diálogos.Gob. Allí se refirió a la situación de violencia que se vivió en la jornada entre militantes opositores y la comitiva presidencial.
Durante la entrevista, afirmó que es un día difícil por los hechos sucedidos con el presidente y la violencia vivida.
Marocco aseguró que “esto le hace daño al sistema y es una situación dolorosa”. Ante esto, afirmó que es necesario generar unión y evitar estas situaciones.
“La situación que se dio hoy es preocupante. No podemos volver al pasado con la violencia porque le costó mucho a la Argentina” afirmó.
Te puede interesar
Lo más visto