Metán: Pareja ofreció sexo a un camionero, él se negó y lo terminaron robando

Una pareja fue detenida en Metán tras un incidente ocurrido en la madrugada de este jueves, cuando un camionero se negó a aceptar una propuesta sexual y, minutos después, sufrió el robo de sus pertenencias.

La Policía Motorizada logró recuperar un bolso con documentos y tarjetas de crédito.

El hecho se produjo en un estacionamiento al oeste de la ruta nacional 9/34, dentro de la zona urbana de la localidad. Según informó la fuerza, el transportista se había detenido para descansar y realizar tareas de limpieza del camión cuando se acercó la pareja: un joven de Metán y una mujer de Rosario de la Frontera, quienes le ofrecieron servicios sexuales.

El camionero, según El Tribuno, rechazó la propuesta, pero pocos minutos después observó que los sospechosos se alejaban corriendo. Al revisar sus pertenencias, notó que faltaba un bolso negro con documentos, tarjetas de crédito y otros elementos.

Alertados por el transportista, los policías motoristas iniciaron la búsqueda y localizaron a la pareja en una vivienda del barrio Los Laureles, al oeste de Metán, en un sector de serranías. Allí fueron detenidos y se recuperaron los objetos robados.

Los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial, mientras que vecinos del sector indicaron que la pareja venía cometiendo delitos en la localidad desde hace tiempo, según denuncias previas.