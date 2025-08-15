Peregrinos de Metán se preparan para llegar a la Catedral: "Vamos a volver llenos de bendiciones"

Un nuevo Milagro ya se palpita en Salta, y esto se ve en los preparativos de distintos grupos de Peregrinos que ultiman detalles logísticos y en algunos casos físicos para cumplir un año más la promesa.

El grupo DAF, es uno de estos grupos de fieles de Metán, que ya se encuentra en plena preparación. Cristian y Mercedes, integrantes del grupo, recientemente participaron de la reunión organizada en Salta, donde recibieron indicaciones sobre la logística y pautas de espiritualidad, solidaridad y cuidado en la ruta.

“Fue una jornada muy bonita, llena de experiencias y aprendizajes. Volvimos muy contentos para transmitir todo lo que se compartió allá”, comentó Mercedes y remarcó que una de las recomendaciones es que los peregrinos deberán seguir las indicaciones de los referentes y mantener la unión y la solidaridad durante todo el recorrido.

Por su parte Amalia Grane, también referente del grupo se refirió a la logística e inscripción "En cuanto a la logística local, todo está prácticamente organizado, camiones, camioneta para la cocina, permisos en conventos y predios reservados en distintas localidades, además del hospedaje en Salta. La inscripción de los peregrinos ya comenzó, y quienes participen por primera vez deberán presentar fotocopia del documento y autorización firmada si son menores de edad".

Cabe recordar que el grupo DAF celebrará la misa el 19 de agosto en la Iglesia del Milagro, y el 25 de agosto se sumarán a la procesión, reuniéndose a las 15:30 detrás de la terminal para luego incorporarse al recorrido oficial junto a los demás grupos de la ciudad. La salida hacia Salta está prevista para el 10 de septiembre, a las 3:30 de la mañana.

DAF es un grupo de peregrinos metanense que tiene 18 años de historia como grupo y 27 años de peregrinar de manera personal,

Grane expresó por último: “Ojalá Dios y la Virgen me permitan seguir yendo, porque cada año son experiencias preciosas. Vamos a salir, ir bien, llegar y volver llenos de bendiciones" publicó El Vocero.