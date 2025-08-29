¡Un peligro! A pesar de las multas, encontraron 9 caballos en ruta 34

La presencia de animales sueltos en las rutas son sin duda un peligro para quien la transitan sobre todo en la noche o la madrugada, donde la visión no es la óptima.

Esta sitaución debe no solo preocuparnos como sociedad sino también ocuparnos. Que cada quien cumpla con su rol pero lamentablemente esto no sucede, los propietarios de animales siguen sin protegerlos o resguardarlos correctamente, llevando a estos a trasladarse hacia rutas y avenidas, poniendo en peligro a quienes la transitan.

En las últimas horas se informó que la policía secuestro una tropilla de aproximadamente 9 caballos que se encontraban sobre ruta 34 zona Sur.

Una zona realmente crítica por el estado de la clazada y la iluminación, que incluso ya se cobró muchas vidas.